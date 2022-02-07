MEDEF о сотрудничестве с Туркменистаном и Казахстаном

Казахстан 7 февраля 2022 22:30 (UTC+04:00)
MEDEF о сотрудничестве с Туркменистаном и Казахстаном
Израильская разработка вернет парализованным возможность ходить
Израильская разработка вернет парализованным возможность ходить
Пятая волна эпидемии коронавируса в Израиле: Около 324 тыс. зараженных, более 1200 в тяжелом состоянии
Пятая волна эпидемии коронавируса в Израиле: Около 324 тыс. зараженных, более 1200 в тяжелом состоянии
Президент Израиля обсудил с турецким коллегой возможность скорой встречи
Президент Израиля обсудил с турецким коллегой возможность скорой встречи
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Раиси пожелал скорейшего выздоровления Эрдогану Политика 23:07
Постпред России в ООН заразился коронавирусом Россия 23:01
MEDEF нацелено на организацию новых бизнес-миссий в Туркменистан и Казахстан (Эксклюзив) Бизнес 22:50
США и ЕС будут работать над увеличением объемов предложения СПГ на рынке США 22:37
MEDEF о сотрудничестве с Туркменистаном и Казахстаном Казахстан 22:30
Министр финансов Польши подал в отставку Европа 22:30
Сельджук Байрактар ​​поделился публикацией в связи с презентацией TEKNOFEST в Баку (ФОТО) Общество 22:27
В результате успешной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, сегодня существует сильный Азербайджан, и Армения должна принять реалии - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО) Политика 22:17
В Доме офицеров в Баку прошла презентация проекта, посвященного Национальному герою Мубаризу Ибрагимову (ФОТО) Социум 22:07
Франция приветствует возвращение Азербайджаном восьми армянских военнослужащих Политика 21:47
Минфин США внес в санкционный список 33 компании, действующие в КНР США 21:37
В Гаджигабуле произошло землетрясение Происшествия 21:31
Азербайджан всегда с уважением относится к своему историко-культурному наследию - минкультуры Общество 21:31
Эрдоган и Столтенберг обсудили кризис в отношениях Украины и РФ Турция 21:30
Delta Air попросила о составлении черного списка опасных пассажиров США 21:22
Супруга Эрдогана рассказала о его самочувствии Турция 21:15
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком Организации тюркских государств (ФОТО) Политика 20:47
В Сеуле отметили 30-летие дипломатических отношений с Туркменистаном Туркменистан 20:26
Депутат Севиль Микаилова провела встречу с избирателями (ФОТО) Политика 20:12
Говорит Шуша – новый радиопроект Культура 20:02
В Азербайджане проведен анализ страниц госструктур в Facebook (Инфографика) Общество 19:40
Узбекское текстильное предприятие о новом направлении экспорта Узбекистан 19:28
В Азербайджане повышены зарплаты военнослужащих, не являющихся сотрудниками военной прокуратуры - Указ Политика 19:21
В Азербайджане назван объем выданных за год ипотечных кредитов Финансы 19:15
Освобожден от должности председатель ОАО "Азеристиликтеджхизат" - Распоряжение Политика 19:10
Создан Организационный комитет в связи с 74-м Международным конгрессом астронавтики, который пройдет в следующем году в Баку - Распоряжение Политика 18:57
В Азербайджане наибольшая доля выданных за год кредитов пришлась на домохозяйства Финансы 18:51
Прогулки по городу Шуша – AzTV запускает новый проект (ВИДЕО) Социум 18:46
Азербайджанская продукция представлена на выставке Prodexpo 2022 (ФОТО) Экономика 18:34
В азербайджанской армии проводятся занятия нового учебного периода с артиллерийскими подразделениями (ВИДЕО) Политика 18:27
Названо число заявок, поступивших по проекту развития предпринимательства в сельской местности в Азербайджане Экономика 18:20
Турецкая компания предлагает начать производство Bayraktar Akıncı в Азербайджане (ВИДЕО) Экономика 18:12
Объект общепита в Баку, где произошел пожар, не оборудован газовой линией - ПО Общество 18:01
Узбекское текстильное предприятие увеличит экспорт Узбекистан 17:57
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане Общество 17:53
В Азербайджане началось использование альтернативной энергии при отоплении школ Общество 17:49
Турецкая компания построит завод по переработке руды на месторождении «Човдар» Бизнес 17:43
Туркменская биржа выставила на торги газойль Бизнес 17:33
Пополнить баланс новых счетчиков электроэнергии в Азербайджане можно будет с помощью мобильного телефона Экономика 17:31
Израильская разработка вернет парализованным возможность ходить Израиль 17:27
Международные резервы РФ в январе снизились на 0,07% Россия 17:21
В ряде поселков Баку и сел Азербайджана ограничат подачу воды Общество 17:20
Условия предоставления студенческих кредитов в Азербайджане проще, чем в других странах - глава фонда Общество 17:12
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 17:11
Как в старину в Азербайджане искали невесту (ФОТО) Культура 17:11
В Азербайджане выявлено еще 4 680 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 134 человека Общество 17:08
НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - спецпредставитель Политика 17:03
Туркменская компания назвала объем производства стройматериалов Бизнес 16:59
ОПЕК останется такой же гибкой, чтобы обеспечить сбалансированный рынок в 2022 г. – Баркиндо (Эксклюзив) Энергетика 16:58
На севере Сербии задержали несколько сотен мигрантов Европа 16:53
Состоялась пресс-конференция в связи с «ТЕКНОФЕСТ АЗЕРБАЙДЖАН» (ФОТО) Общество 16:52
SOCAR отреагировала на предложение Украины по использованию ее подземных газохранилищ Энергетика 16:47
Туркменистан и Китай договорились о строительстве новой ветки совместного газопровода Энергетика 16:41
Главы МВД ОАЭ и Бельгии подписали меморандум о взаимопонимании в борьбе с преступностью Арабские страны 16:35
Нефтегазовая промышленность может помочь обеспечить низкоуглеродное будущее – генсек ОПЕК (Эксклюзив) Энергетика 16:34
Скончался азербайджанский поэт Общество 16:32
Франция продолжит оказывать поддержку электроэнергетическому сектору Грузии (Эксклюзив) Грузия 16:26
К рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана рекомендован еще один документ между Азербайджаном и Турцией Политика 16:25
Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам (ФОТО/ВИДЕО) Экономика 16:16
ЗАО AzerGold обнародовало производственные планы на 2022 г. Бизнес 16:07
Fitch назвало источники финансирования Южного газового коридора в 2022 г. Энергетика 16:05
"Народ для разврата собрался"… Как фестиваль в Баку шокировал советский кинематограф (ФОТО) Интересное 16:02
Фиксируется рост инфицирования штаммом «омикрон», но без увеличения смертности - представитель ВОЗ в Азербайджане Общество 15:56
Парламент Ирака отложил избрание президента из-за отсутствия кворума Арабские страны 15:53
В Баку подготовят проекты нормативно-правовых актов в сфере работы такси Экономика 15:45
Управление Медицинской Службы Госкомтаможни Азербайджана и Бакинский филиал Университета имени И.М. Сеченова подписали Меморандум о сотрудничестве Общество 15:44
Fitch подтвердило рейтинг облигаций ЗАО «Южный газовый коридор» на уровне «ВВ+» Энергетика 15:40
Передача Азербайджаном 8 военнослужащих армянского происхождения Армении - очередной положительный шаг - Шарль Мишель Политика 15:35
В Азербайджане названо количество студентов, получивших образовательные кредиты Общество 15:21
Туркменистан получит крупную партию вакцины от COVID-19 из Китая Бизнес 15:14
Верю, что азербайджанская молодежь станет лидером в развитии технологий - замминистра промышленности и технологий Турции Экономика 15:13
Ушла из жизни заслуженный журналист Азербайджана Общество 15:10
Пожар в одном из бакинских заведений общепита потушен (ФОТО) Общество 15:02
ЗАО AzerGold планирует в 2022 г. впервые выплатить дивиденды акционерам Бизнес 14:56
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу приветствует передачу Азербайджаном 8 военнослужащих армянского происхождения Армении Политика 14:47
Проведение TEKNOFEST в Азербайджане является важным шагом в сфере развития технологий Экономика 14:43
В Баку презентованы книги в честь "Года города Шуша" (ФОТО) Культура 14:34
ЗАО AzerGold ведет поэтапный поиск драгметаллов на месторождении "Тутхун" в Кяльбаджаре Бизнес 14:31
Если любишь, то у нас есть предложение! Общество 14:24
В Испании согласовали отмену обязательного ношения масок на улице Европа 14:15
ЗАО AzerGold планирует выпуск новых облигаций Экономика 14:10
Без необходимых инвестиций спрос на нефть может превысить предложение – Баркиндо (Эксклюзив) Энергетика 14:07
В Азербайджане названо число студентов с общим средним показателем успеваемости ниже 71 балла Общество 13:57
Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла Общество 13:51
В Азербайджане обнародована дата начала приема заявок на образовательный студенческий кредит на весенний семестр Общество 13:49
ЗАО AzerGold увеличило отчисления в госбюджет Бизнес 13:44
Центр интеллектуального управления транспортом передан в подчинение МВД Азербайджана Политика 13:39
В Азербайджане выросли запасы товарного золота месторождения «Човдар» Бизнес 13:37
Бакинское транспортное агентство передано в подчинение главы ИВ города Баку - Указ Политика 13:21
Армения обязалась предоставить информацию о судьбах азербайджанцев, пропавших без вести в годы первой Карабахской войны Политика 13:16
В Нахчыване прошли юбилейные вечера в честь видного композитора Тофига Бакиханова (ВИДЕО, ФОТО) Культура 13:08
ЗАО AzerGold резко увеличило продажи продукции на внутреннем рынке Бизнес 13:05
Азербайджан передал противоположной стороне 8 армянских военнослужащих Общество 13:02
В России за сутки госпитализировали 10 843 человека с коронавирусом Россия 12:56
Названы доходы ЗАО AzerGold от реализации золота и серебра в 2021 г. Бизнес 12:52
Хотим показать миру, что наша молодежь может добиться лучших результатов в технологиях - Сельджук Байрактар (Эксклюзив) Экономика 12:45
ЗАО AzerGold перевыполнило план по производству золота и серебра Бизнес 12:39
На Филиппинах началась вакцинация от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет Другие страны 12:28
В Азербайджане обнародовано число студентов, обучающихся за счет государства Общество 12:26
В ЗАО AzerGold назвали ожидаемую сумму чистой прибыли по итогам 2021 г. Экономика 12:25
Все новости