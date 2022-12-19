Казахстан может ввести туристический сбор для иностранцев в 2023 г.

БАКУ /Trend/ - Туристический сбор для иностранных гостей планируется ввести в Алматы в 2023 году.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в проекте решения городского маслихата (регионального парламента).

Предлагается утвердить сбор для иностранцев в Алматы при размещении туристов, начиная с 1 января 2023 года, в размере 5 процентов от стоимости пребывания, говорится в проекте решения.

Расчет ставок туристического взноса для иностранцев осуществляется на основе актуальных статистических данных за прошлый год.

Правила уплаты туристического сбора для иностранцев предусматривают, что в случае увеличения количества иностранных туристов в местах размещения туристов по сравнению с прошлым годом, применяются следующие ставки ставки туристического сбора для иностранцев: до 5 процентов - в размере 1 процента от стоимости пребывания; от 5 до 10 процентов - в размере 2 процентов от стоимости пребывания; от 10 до 15 процентов - в размере 3 процентов от стоимости пребывания; от 15 до 20 процентов - в размере 4 процентов от стоимости пребывания; от 20 процентов и выше - в размере 5 процентов от стоимости проживания.

Обсуждение проекта продлится до 30 декабря 2022 года.

Отметим, что, согласно статистике, во втором квартале 2021 года в Алматы в рамках размещения для въездного туризма были обслужены 54 238 человек, а во втором квартале 2022 года - 151 467 человек, что составляет рост на более чем 179 процентов.