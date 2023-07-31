Китайский инвесторы планируют развивать хлопководство в Туркестанской области Казахстана

БАКУ /Trend/ - В Туркестанской области Казахстана будут использовать китайские сельскохозяйственные технологии для выращивания хлопка, что позволит автоматизировать процесс сева и сбора урожая этого "белого золота", сообщает пресс-служба акимата, передает Trend.

Согласно информации, аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды встретился с руководством китайской компании Peng Sheng Group, которая успешно реализовала подобные проекты в Узбекистане.

Инвесторы, заинтересованные в уникальном проекте для южных районов Туркестанской области, уверены, что это позволит значительно улучшить качество и объем местного хлопка. В рамках проекта также будет установлена система капельного орошения. Стоимость проекта составляет $46 млн. Также компания готова построить завод по переработке кожи и производству желатина из отходов крупного рогатого скота с бизнес-планом стоимостью $10 млн.

Китайские инвесторы оценили направление экономического развития Туркестанского региона и областного центра и проявили интерес к ряду проектов. Стороны обсудили также работу по развитию инфраструктуры, акцентируя внимание на масштабных проектах в регионе, и выразили намерение продолжать сотрудничество в будущем.