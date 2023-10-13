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Рынки стран СНГ являются приоритетными для Казахстана - Токаев

Казахстан Материалы 13 октября 2023 15:58 (UTC +04:00)
Рынки стран СНГ являются приоритетными для Казахстана - Токаев

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Рынки стран СНГ традиционно являются приоритетными для Казахстана.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке (Кыргызстан).

Токаев призвал участников встречи продолжать активное взаимодействие в формате СНГ для преодоления возникающих вызовов, поиска новых сфер для усиления продуктивного сотрудничества.

"Ключевой задачей остается развитие тесных торгово-экономических связей. Рынки стран Содружества традиционно являются приоритетными для нас. По итогам прошлого года на государства СНГ приходится более четверти внешнеторгового оборота Казахстана. Эта позитивная динамика сохраняется и в этом году. Торговый оборот Казахстана вырос за 7 месяцев на 4,5% и составил 20,5 млрд долларов. Нам необходимо в полной мере использовать имеющиеся возможности для дальнейшего укрепления торговых связей", - сказал Президент Казахстана.

По его мнению, особое внимание следует уделить устранению торговых барьеров, созданию благоприятных тарифных условий и упрощению административных процедур.

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