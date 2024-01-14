Аэропорт Караганды закрыли из-за непогоды

БАКУ /Trend/ - Сегодня с утра международный аэропорт «Сары-Арка» в Караганде временно закрыт.

Работу воздушная гавань планирует возобновить после обеда. По информации аэропорта, из-за метели и гололеда перенесли рейс Fly Arystan в Алматы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на агентства Kazinform.

Также аэропорт из-за плохих погодных условий не смог принять рейс этой же авиакомпании из Алматы.

Сейчас сотрудники аэропорта расчищают взлётную полосу от наледи и снега.

В воздушной гавани сообщили, что рейс «Караганда – Жезказган» 3117 планируют запустить в 15:00, а рейс 7122 «Караганды – Алматы» должен вылететь в 17:00.

По сообщениям Казгидромета, в Карагандинской области 14 января объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали метель, гололед и днем временами порывистый ветер скоростью 23-28 м/с.