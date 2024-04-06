Запасы казахстанской нефти достигнут 1 трлн тонн

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Казахстане имеются запасы нефти, оцениваемые примерно в 4 миллиарда 400 миллионов тонн. Об этом заявил председатель Комитета геологии министерства промышленности и строительства РК Ерлан Акбаров, передает Trend.

"В настоящее время страна располагает запасами нефти, равными 4 миллиардам 400 миллионам тонн. Из этой суммы около 2 миллиардов 900 миллионов тонн относятся к категории С1, которые готовы к переработке и уже используются текущими добытчиками нефти. Кроме того, имеются месторождения, на которых ведется разведка, и их объем еще не определен. Оценочные запасы отечественной нефти составляют около 78 миллиардов тонн", - отметил Акбаров.

По словам председателя Комитета геологии Минпромышленности, в 2022 году начался проект «Евразия» по добыче отечественной нефти. Этот проект включает изучение нижнего слоя отложений бассейна Каспийского моря. Для этой работы выделены средства государства, и в настоящее время проводятся обширные исследования. Осадочные породы на дне Каспийского моря достигают толщины до 25 километров, и научные прогнозы показывают, что запасы там могут достигнуть около 1 триллиона тонн.

Кроме того, сообщается о планах выставить на аукцион 83 резервных месторождения в Казахстане.