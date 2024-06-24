Казахстан реализует транспортные проекты, способствующие развитию ТМТМ - министр

АСТАНА /Trend/ - Казахстан реализует транспортные проекты, способствующие развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на сайт правительства, об этом сказал министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров.

"В этом году будет завершено строительство начатых ранее дорог. В их числе трасса Талдыкорган – Оскемен, реконструкция дороги Астана – Алматы, реконструкция и строительство дорог вокруг Балхаша и некоторых - в западном регионе. Продолжается строительство железных дорог Достык – Мойынты, обход города Алматы, Дарбаза – Мактаарал, Бахты – Аягоз. Проекты были начаты в прошлом году. Все эти проекты направлены на развитие транзитного потенциала страны и закрепление позиции Казахстана, как основного транзитного хаба в Центрально-Азиатском регионе. Реализация всех этих проектов, конечно, способствует развитию Среднего коридора", - подчеркнул он.

По его словам, активно обновляются основные средства в системе "Казахстанских железных дорог", закупаются новые грузовые вагоны.

"В этой работе задействованы мощности отечественного производства. Мы загружаем заказами наши заводы в этой сфере. Это все направлено на обеспечение развития транспортно-транзитного потенциала", - добавил министр.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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