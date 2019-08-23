В Кыргызстане к концу 2019 года откроют 51 школу

23 августа 2019 09:30 (UTC+04:00)

В Кыргызстане 72 объекта образования будут открыты к концу этого года. Об этом сегодня заявил премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев на августовской педагогической конференции в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

По его словам, в силу обстоятельств и финансирования учреждения не смогут открыться в начале учебного года.

«7 садиков, 51 школа будут открыты ближе к Новому году», - проинформировал участников глава кабмина.

Абылгазиев подчеркнул, что в сентябре будут открыты свыше 10 школ.

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