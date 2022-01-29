Кыргызстан и Таджикистан возобновят работу межправкомиссии по границе
Главы Госкомитетов национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев и Таджикистана Саймумина Ятимова провели сегодня встречу в Баткенской области, передает Trend со ссылкой на Кабар.
После обсуждения руководители ответили на вопросы журналистов.
Как сказал Камчыбек Ташиев, на встрече было принято решение о возобновлении работы межправкомиссии по делимитации демаркации границы, так как ранее эта работа была приостановлена 2 месяца назад.
«Мы решили, что работа будет проводится интенсивно на постоянной основе в рамках протоколов и интересов наших государств. Несмотря на то, что мы не подписывали никакие документы, наши слова будут исполнены», - сказал Ташиев.
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