Кыргызстан и Таджикистан возобновят работу межправкомиссии по границе

Главы Госкомитетов национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев и Таджикистана Саймумина Ятимова провели сегодня встречу в Баткенской области, передает Trend со ссылкой на Кабар.

После обсуждения руководители ответили на вопросы журналистов.

Как сказал Камчыбек Ташиев, на встрече было принято решение о возобновлении работы межправкомиссии по делимитации демаркации границы, так как ранее эта работа была приостановлена 2 месяца назад.

«Мы решили, что работа будет проводится интенсивно на постоянной основе в рамках протоколов и интересов наших государств. Несмотря на то, что мы не подписывали никакие документы, наши слова будут исполнены», - сказал Ташиев.