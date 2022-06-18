Кыргызстан участвует в проекте создания торгового коридора

БАКУ /Trend/ - "Кыргыз темир жолу" участвует в реализации проекта по созданию мультимодального торгового коридора, который свяжет железнодорожными путями Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Турцию, Грузию и Европу.

Об этом сказал замдиректора Национальной компании "Кыргыз темир жолу" Дастан Усубакунов, передает Trend со ссылкой на Tazabek.kg.

"В рамках проекта планируется доставлять большую часть товаров контейнерными поездами по железнодорожным путям. Один поезд в неделю, а это около 44 вагонов, обеспечит доступ к многочисленным товарам Китая", - сказал он.

По словам Усубакунова, на данный момент в качестве участка мультимодального коридора рассматриваются участок автодороги от КПП Иркештам на кыргызско-китайской границе до станции в г. Ош и участок железной дороги от станции Ош до границ Узбекистана.

Следующая встреча стран-участниц проекта по созданию коридора запланирована на 29 июня 2022 года в столице Кыргызстана. Представители Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Турции и Грузии уже отправили список своих делегаций.