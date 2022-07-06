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Кыргызстан сократил производство электроэнергии

Кыргызстан Материалы 6 июля 2022 09:22
Кыргызстан сократил производство электроэнергии

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - Электростанции Кыргызстана в январе - мае 2022 выработали 5,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 20,2 процента меньше показателя аналогичного периода 2021 года (6,9 миллиарда киловатт-часов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный статистический комитет Кыргызстана.

Ранее Международное энергетическое агентство (IEA) заявляло, что электроэнергетическая система Кыргызстана остро нуждается в инвестициях для повышения операционной стабильности и обеспечения выработки электроэнергии для удовлетворения спроса населения.

В связи с быстрорастущим спросом на электроэнергию в последние годы, по словам министра энергетики Кыргызстана Доскула Бекмурзаева, страна разрабатывает программы в сфере ВИЭ до 2040 года.

Также сообщается, что Кыргызстан в этом году для экономии воды в Токтогульском водохранилище импортировал электроэнергию из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

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