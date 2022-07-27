Обнародован портфель проектов ЕБРР в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - На первое июня 2022 года кредитный портфель проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Кыргызстане оценивался в 161 миллион евро.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР, кредитный портфель рассчитан на реализацию 71 проекта.

Большая часть портфеля проектов (61 процент, или 99 миллионов евро) направлена на инвестиции в устойчивую инфраструктуру, 21 процент, или 33 миллиона евро - на инвестиции в финансовые институты, 18 процентов, или 29 миллионов евро - на инвестиции в промышленность, торговлю и аграрный сектор.

В прошлом году Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в Кыргызстан 31 миллион евро на реализацию 13 проектов.

Отметим, что ЕБРР сотрудничает с Кыргызстаном с 1992 года и является ведущим инвестором страны. В целом банк инвестировал 855 миллионов евро на реализацию 208 проектов в Кыргызстане.