Азербайджанская компания готова приступить к строительству теплиц в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская компания Phoenix Greenhouse Solutions заинтересована в возможности предоставления экспертных услуг в сельскохозяйственной сфере кыргызским предпринимателям, фермерам, инвесторам и бизнесменам.

Об этом сказал Trend соучредитель Phoenix Greenhouse Solutions Валид Маммадли.

По его словам, переговоры по предоставлению услуг азербайджанской фирмой были проведены с заместителем председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакытом Торобаевым и директором Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Умбриэлем Темиралиевым.

Как отметил Маммадли, Торобаев выразил интерес по вопросу сотрудничества страны с Phoenix Greenhouse Solutions, добавив, что в качестве первого шага может быть реализован пилотный проект.

"Мы можем построить столько теплиц, сколько понадобится клиентам. Мы обладаем достаточными ресурсами для реализации крупных проектов", — сказал Маммадли.

По его словам, Phoenix Greenhouse Solutions в настоящее время ищет партнеров для расширения своей деятельности за рубежом, а сотрудничество с соседними странами имеет значительное преимущество.

"У Кыргызстана очень удобное географическое расположение, благодаря которому из страны можно без сложностей экспортировать свежие фрукты и овощи", — сказал Маммадли.

Делегация Кыргызстана и представители Phoenix Greenhouse Solutions обсудили сотрудничество при встрече кыргызской делегации с азербайджанскими предпринимателями, которая состоялась в Баку в марте этого года в рамках рабочей поездки Бакыта Торобаева в Азербайджан.

Phoenix Greenhouse Solutions - азербайджанская компания, занимающаяся проектированием, установкой и управлением теплиц с использованием современных технологий.