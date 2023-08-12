Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Кыргызстан

В Бишкеке планируется проведение III Кыргызско-Финского бизнес-форума

Кыргызстан Материалы 12 августа 2023 18:50 (UTC +04:00)
В Бишкеке планируется проведение III Кыргызско-Финского бизнес-форума

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В столице Кыргызстана Бишкеке 28 августа планируется проведение III Кыргызско-Финского бизнес-форума.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по инвестициям Кыргызстана, передает Trend.

Сообщается, что суть мероприятия заключается в установлении деловых связей между предпринимателями обеих стран с акцентом на последующее осуществление совместных инвестиционных проектов и сотрудничество в ключевых сферах, включая сельское хозяйство, пищевую промышленность, туризм, возобновляемые источники энергии, а также переработку твердых бытовых отходов и другие области.

Помимо этого, планируется обсуждение вопросов логистики и экспорта отечественных товаров и продукции в страны Европейского союза, включая Финляндию.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости