На границе Кыргызстана и Узбекистана внедрят электронную очередь для грузового транспорта

БИШКЕК /Trend/ - Министерство экономики и коммерции Кыргызстана совместно с Государственной таможенной службой 30 ноября запускает пилотный проект по внедрению электронной системы управления очередью для грузового автотранспорта на границе с Узбекистаном.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экономики Кыргызстана.

Электронная система будет внедрена на пункте пропуска «Кызыл-Кия автодорожный» в целях улучшения логистики, ускорения процедур пересечения границы и повышения прозрачности процессов.

Новшество позволит водителям грузовиков заранее бронировать время пересечения границы и прибывать в зону ожидания в назначенное время. Это решение сократит время ожидания, уменьшит заторы на границе, повысит эффективность перевозок и упростит торговые операции.

Заместитель министра экономики и коммерции Кыргызстана Искендер Асылкулов подчеркнул, что внедрение системы управления очередью — это важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры, упрощении трансграничной торговли и повышении инвестиционной привлекательности Кыргызстана.

Отмечается, что для успешной реализации проекта проведены обучающие мероприятия, включая семинары для транспортных компаний и практические тренинги для водителей на пункте пропуска.

Проект внедрения электронной очереди в Кыргызстане осуществляется при технической поддержке Международного торгового центра (МТЦ) (ООН/ВТО) и финансировании Европейского союза в рамках проекта «Ready4Trade Центральная Азия: путь к процветанию через Транскаспийский транспортный коридор».