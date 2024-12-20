Министерство образования и науки Кыргызстана разделят на два ведомства

БИШКЕК/Trend/ - В Кыргызстане министерство образования и науки будет разделено на два отдельных ведомства.

Как передает в пятницу Trend, об этом на III Народном курултае в Бишкеке сообщил спикер Парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день все образовательные учреждения — от детских садов до высших учебных заведений, а также научно-исследовательские организации — находятся под контролем одного ведомства.

"Однако, даже под руководством самого лучшего руководителя министерству не удастся достигнуть обозначенных целей и полностью исправить ситуацию в отрасли. Поэтому я инициировал разделение министерства на две части: министерство просвещения, которое будет отвечать за детские сады и школы, и министерство высшего образования и науки, контролирующее высшие учебные заведения и научно-исследовательские учреждения", — заявил он, отметив, что это предложение получило поддержку Президента.

Также Шакиев добавил, что в следующем году планируется крупная реформа, в рамках которой школы перейдут на 12-летнюю систему обучения.