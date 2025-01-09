Российско-Кыргызский Фонд развития построит логистический центр в Оше

БИШКЕК/Trend/ - Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР) приступил к финансированию проекта по строительству транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Кокчо-Коз" в Кыргызстане.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на РКФР, центр будет построен вдоль трассы Иркештам—Ош—Узбекистан.

"Ожидается, что резкое увеличение грузопотока из Китая, достигающее от 500 до 700 грузовых автомобилей в день, создаст повышенную нагрузку на существующие логистические мощности. Строительство ТЛЦ на участке площадью 17 гектаров в трех километрах от населенных пунктов позволит также решить проблему заторов в Оше, вызванных движением большегрузного транспорта в городе",- сообщили в пресс-службе РКФР.

Центр позволит улучшить таможенное администрирование экспортных и транзитных грузов, особенно по направлению Кыргызстан—Россия.

"Этот современный логистический центр будет ежедневно обслуживать от 500 до 700 автотранспортных средств, предоставляя полный комплекс транспортно-логистических услуг, включая контроль и таможенное оформление грузов, а также их хранение. Кроме того, 30 процентов прибыли от деятельности центра будут отчисляться в бюджет Кыргызской Республики", - сказал председатель правления РКФР Артем Новиков.

В фонде отметили, что ТЛЦ станет ключевым транзитным хабом в Центральной Азии, обеспечивая оформление транзитных грузов, перевозимых из Китая через Кыргызстан, а также создаст более 100 рабочих мест и обеспечит поступление налогов и таможенных пошлин в государственный бюджет.