Кыргызстан и ОАЭ подписали меморандум об обмене опытом в области госуправления

БИШКЕК/Trend/ - Между Кабинетом министров Кыргызстана и правительством ОАЭ подписан меморандум об обмене опытом в области институционального развития и модернизации государственного управления на новый пятилетний период.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана.

Документ подписали председатель Кабмина Адылбек Касымалиев и министр по делам правительства ОАЭ Мохамед бин Абдулла аль-Гергави. Церемония подписания документа состоялась на полях Всемирного правительственного саммита в городе Дубай.

Меморандум о взаимопонимании направлен на развитие совместных действий по укреплению институционального потенциала, совершенствованию процессов управления, созданию возможностей для будущего и другим областям сотрудничества.

Сообщается, что в рамках данного меморандума будет продолжена реализация программы "Правительственные акселераторы", разработанной при поддержке ОАЭ. Программа направлена на проведение 100-дневных отраслевых реформ с целью преодоления бюрократических барьеров и обеспечения становления страны на путь устойчивого развития.

Напомним, что 10 февраля Адылбек Касымалиев прибыл в ОАЭ с рабочим визитом.