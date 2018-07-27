"Таджик Эйр" запускает новый рейс Душанбе-Самарканд

Национальная таджикская авиакомпания "Таджик Эйр" объявила о запуске нового рейса по направлению Душанбе — Самарканд — Душанбе, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу компании.

Продолжительность полета составит примерно 45 минут, стоимость билета обойдется пассажиру в 684 сомони. Первый полет состоится завтра, 28 июля на авиалайнере Boeing.

Повторный рейс по данному маршруту запланирован на 4 августа.

Регулярные авиарейсы между городами Узбекистана и Таджикистана были прекращены в 1992 году. Однако когда в Узбекистане президентом стал Шавкат Мирзиёев, он взял курс на сближение с соседом. Одним из направлений такой политики стало возобновление транспортного сообщения и регулярных полетов в Таджикистан.

Напомним, что в конце июня "Таджик Эйр" открыла новое направление из Оренбурга в Душанбе.

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