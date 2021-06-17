Таджикистан за четыре месяца за экспорт электроэнергии получил $11,2 млн.

Таджикистан за четыре месяца этого года выручил за счет поставок электроэнергии в соседние страны более 11,2 млн. долларов США, сообщает Trend со ссылкой на Авеста.

По данным профильных ведомств энергетического сектора РТ, сумма экспорта электроэнергии по сравнению с показателями аналогичного периода 2020 года увеличилась на 30,8%.

Между тем в энергосекторе не раскрыли данные об объемах поставок электроэнергии в соседние страны за этот период и лишь отметили, что электроэнергия поставлялась в Афганистан и Узбекистан.

По данным госэнергохолдинга, в Афганистан экспорт электроэнергии осуществляется по двум ЛЭП – 110 кВ и 220 кВ. Стоимость электроэнергии, поставляемой по ЛЭП 110 кВ, составляет 3 цента за киловатт, а по 220 кВ – 4,5 цента с ежегодным ростом – 3%.

По данным «Барки точик», экспорт электроэнергии в 2020 году по сравнению с годом ранее из-за нехватки водных ресурсов сократился более чем на 48%, составив по итогам 2020 года всего 1,6 млрд. кВт/ч.

Ожидается, что до конца нынешнего года за рубеж будет поставлено более 3 млрд. кВт/ч таджикской электроэнергии.