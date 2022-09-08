Турция нарастила экспорт авиатоплива в Таджикистан

БАКУ /Trend/ - В июне 2022 года Турция экспортировала в Таджикистан 135,7 тонны авиационного топлива, что на 20,1 процента превышает показатель аналогичного месяца прошлого года (112,9 тонны).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

По данным ведомства, этот показатель также увеличился на 3,1 процента по сравнению с маем 2022 года (131,6 тонны).

Объем таджикского импорта авиатоплива из Турции в январе - июне 2022 года составил 759,3 тонны, что на 5,8 процента меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года (806,9 тонны).

Следует отметить, что по данным Таможенной службы Таджикистана, сумма турецкого экспорта в Таджикистан в январе - июне этого года достигла 64,9 миллиона долларов.