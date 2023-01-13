Названо число австрийских компаний в Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Около 500 австрийских компаний в настоящее время активно работают в Центральной Азии, сообщила Trend торговый атташе посольства Австрии в Казахстане Лиза Кронрайф.

По ее словам, Advantage Austria - официальная организация по содействию развития внешней торговли Австрии, оказывает поддержку австрийским компаниям в ведении бизнеса в Центральной Азии.

"Advantage Austria помогает им в проведении маркетинговых исследований для выявления рыночных возможностей и установления контактов с потенциальными клиентами и партнерами. Мы помогаем компаниям из Австрии выстраивать отношения с местными компаниями, организациями и государственными учреждениями и организуем торговые миссии, индивидуальные деловые поездки, сетевые мероприятия и выставки", - сказала она.

Advantage Austria имеет около 100 офисов в более чем 70 странах, предоставляет широкий спектр аналитических услуг и услуг по развитию бизнеса для австрийских компаний и их международных деловых партнеров.

Отметим, что офис Advantage Austria в Алматы способствует развитию двусторонних торговых и инвестиционных отношений, а также промышленного сотрудничества между Австрией и странами Центральной Азии, включая Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан.и Узбекистан.