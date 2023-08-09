Таджикистан планирует открыть торговые дома в России, Турции, Казахстане

БАКУ /Trend/ - Таджикистан стремится расширить свои экспортные возможности в России, Турции, Казахстане и Саудовской Аравии через открытие торговых домов, в которых будут представлены образцы продукции от местных предприятий. Об этом заявил директор агентства по экспорту республики, Бахриддин Сироджиддинзода, передает Trend.

"В настоящее время мы активно работаем над созданием торговых домов Таджикистана в Санкт-Петербурге и Москве, а также в Саудовской Аравии, Казахстане и Турции. Эта инициатива находится в процессе разработки", - подчеркнул он.

Такие торговые дома будут предоставлять возможность ознакомиться с образцами продукции, производимой на таджикских предприятиях, а также получить контактные данные для связи с производителями и возможности для размещения заказов.