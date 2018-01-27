Президент Туркменистана произвел кадровые назначения

27 января 2018 08:46 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые изменения в правительстве, сообщает в субботу телеканал Алтын Асыр.

Министром строительства и архитектуры назначен Соенчназар Селимов, министром сельского и водного хозяйства - Овезмырат Энермырадов, министром железнодорожного транспорта - Азат Атамырадов.

Министром труда и социальной защиты населения стал Мухамметсейит Сылапов, министром образования - Мамметмырат Гелдиныязов, министром спорта и молодёжной политики - Даянч Гулгелдиев.

Председателем главной государственной службы «Türkmenstandartlary» назначен Мердан Какабаев.

Кроме того, в соответствии с постановлениями главы государства Оразберди Нурыев назначен заместителем министра строительства и архитектуры страны; Халбиби Тачджанова назначена заместителем министра труда и социальной защиты населения; Маммет Акмаммедов назначен заместителем министра железнодорожного транспорта.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ВВП Туркменистана в 2017 году значительно вырос
Бизнес 10:37
В Туркменистане назначен директор крупного горно-обогатительного комбината
Туркменистан 10:31
В Туркменистане развернута борьба с коррупцией
Туркменистан 10:20
Туркменистан обнародовал данные по исполнению госбюджета
Бизнес 10:12
В Туркменистане утверждены лимиты водопользования
Бизнес 09:40
Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с трагедией в Корее
Туркменистан 09:39
В правительстве Туркменистана назначены вице-премьеры
Туркменистан 09:36
Главе Госкомитета по туризму Туркменистана объявлен строгий выговор
Туркменистан 08:40
Туркменистан сотрудничает с ООН в вопросе управления водными ресурсами
Бизнес 26 января 15:45
Китайская компания CNPC объявила тендер в Туркменистане
Тендеры 26 января 13:19
Доля экспорта в ВВП Туркменистана стабильно растёт
Энергетика 26 января 11:25
Избран президент Академии наук Туркменистана
Туркменистан 26 января 10:29
Туркменистан объявил тендер на расширение интернет - канала
Тендеры 26 января 08:09
Ашхабад и Дели обсудили газопроводный проект ТАПИ
Энергетика 25 января 16:29
Туркменистан ведет строительство около 1900 крупных объектов
Бизнес 25 января 11:25
Отношения между Таджикистаном и Туркменистаном находятся на уровне стратегического партнёрства - президент
Туркменистан 25 января 10:57
Туркменистан проведет инвестконкурс по продаже госсобственности
Бизнес 25 января 10:09
В Таджикистане открывается диалог "Центральная Азия + Япония"
Таджикистан 25 января 09:31