Президент Туркменистана произвел кадровые назначения

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые изменения в правительстве, сообщает в субботу телеканал Алтын Асыр.

Министром строительства и архитектуры назначен Соенчназар Селимов, министром сельского и водного хозяйства - Овезмырат Энермырадов, министром железнодорожного транспорта - Азат Атамырадов.

Министром труда и социальной защиты населения стал Мухамметсейит Сылапов, министром образования - Мамметмырат Гелдиныязов, министром спорта и молодёжной политики - Даянч Гулгелдиев.

Председателем главной государственной службы «Türkmenstandartlary» назначен Мердан Какабаев.

Кроме того, в соответствии с постановлениями главы государства Оразберди Нурыев назначен заместителем министра строительства и архитектуры страны; Халбиби Тачджанова назначена заместителем министра труда и социальной защиты населения; Маммет Акмаммедов назначен заместителем министра железнодорожного транспорта.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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