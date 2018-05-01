В Ашхабаде обсудили контртеррористическую стратегию ООН

В Ашхабаде 30 апреля состоялось Совещание высокого уровня на тему «На пути к комплексной реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии», а также была запущена третья фаза совместного проекта в поддержку Совместного плана действий для Центральной Азии (СПД).

Мероприятие было организовано министерством иностранных дел Туркменистана и Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), при участии заместителя Генсека ООН, главы Контртеррористического управления ООН Владимира Воронкова, спецпредставителя Генсека ООН по Центральной Азии, главы Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Натальи Герман, заместителей министров иностранных дел государств Центральной Азии, а также соответствующих региональных структур ООН.

Как известно, первая и вторая фазы проекта были осуществлены в период 2010-2017 годов и посвящены рассмотрению четырех основных направлений Глобальной стратегии для составления рекомендаций по разработке СПД, который является первым в своем роде, и был принят в Ашхабаде в декабре 2011 года.

В перспективе ожидается, что новая фаза совместной региональной контртеррористической инициативы РЦПДЦА и Контртеррористического центра ООН (КТЦООН) под названием «На пути к комплексной реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии» будет направлена на дальнейшее укрепление потенциала стран Центральной Азии в сфере борьбы с терроризмом и предотвращения насильственного экстремизма на стратегической основе.

Выступая на совещании, Воронков отметил, что основные мероприятия проекта будут включать оказание целенаправленной поддержки в разработке национальных и региональных стратегий по борьбе с терроризмом и предотвращения насильственного экстремизма, дальнейшее укрепление потенциала стран Центральной Азии в приоритетных областях, определенных в СПД для Центральной Азии и содействие обмену передовым опытом в регионе и за его пределами.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана, в свою очередь, заявил о дальнейшей готовности Туркменистана предложить сотрудничество с КТЦООН по реализации Ашхабадского плана действий Контртеррористической стратегии ООН. В данном контексте туркменская сторона выступила с рядом конкретных предложений в данном направлении с использованием РЦПДЦА.

В свою очередь, Наталья Герман отметила, что в соответствии со своим мандатом в области региональной и превентивной дипломатии, РЦПДЦА будет осуществлять совместную реализацию данной инициативы, и содействовать региональному и приграничному сотрудничеству в сфере предотвращения насильственного экстремизма и борьбы с терроризмом в координации с другими региональными партнерами, действующими в этой области в Центральной Азии.

В завершение форума было принято заявление по итогам совещания высокого уровня «На пути к комплексной реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии».

По окончании совещания в здании МИД Туркменистан состоялась пресс-конференция для журналистов зарубежных СМИ, аккредитованных в Ашхабаде и представителей национальных средств массовой информации.

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