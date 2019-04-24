Туркменистан принял участие в семинаре ООН по борьбе с трансграничным терроризмом в регионах

АШХАБАД /Trend/ - Сотрудники Государственной таможенной службы Туркменистана приняли участие в региональном семинаре ООН, который проходил в ЦАРИКЦ ( Центральноазиатский региональный информационный координационный центр), сообщает Trend со ссылкой на данное местное ведомство.

Отметим, что штаб-квартира ЦАРИКЦ находится в Алматы, Казахстан. Региональные тренинги были посвящены использованию системы предварительного сбора информации о пассажирах (API) и данных, содержащихся в записях регистрации пассажиров (PNR), а также биометрических данных в целях повышения безопасности границ и противодействия иностранным боевикам-террористам.

Мероприятие организовано Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в рамках реализации проекта, нацеленного на укрепление сотрудничества против трансграничного и международного терроризма в регионах Центральной Азии, Южной Азии и Северной Африки.

Тренинг собрал свыше 50 участников, включая 32 представителей компетентных органов стран Центральной Азии, а также 10 международных экспертов, сказано на сайте ЦАРИКЦ. Тренинг включал в себя выступления экспертов и практические мероприятия, рассмотрение конкретных примеров по использованию баз данных и списков наблюдения, а также интерактивную сессию по выявлению и идентификации иностранных боевиков-террористов.

Отметим, что цель ЦАРИКЦ - координация усилий компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ в противодействии транснациональной наркопреступности. Государства–участники ЦАРИКЦ: Азербайджан, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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