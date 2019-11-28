Глава Туркменистана прибыл с рабочим визитом в Узбекистан

28 ноября 2019 15:05 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в четверг с двухдневным рабочим визитом в Узбекистан для участия в консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщает Trend со ссылкой на госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

Главу государства в аэропорту встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

Ожидается, что сегодня состоится встреча Гурбангулы Бердымухамедова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и пройдут переговоры на высшем уровне, говорится в сообщении.

Отметим, что общий товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном увеличился в 2018 году до 274 миллионов долларов США со 159 миллионов долларов США в 2017 году.

Примечательно, что Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков. Наглядным примером является проект по строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан–Китай, реализованный в 2009 году.

Ашхабад готов активизировать сотрудничество в рамках проекта по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан.

На данном этапе обсуждается и проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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