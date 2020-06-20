Главы Туркменистана и России обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент России Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора ключевые направления двустороннего сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, транспортной, культурной и финансовой сферах.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня», президенты отметили значимую роль межправительственной комиссии в усовершенствовании правовых основ туркмено-российского взаимодействия, укреплении торгово-экономических отношений, развитии сотрудничества в промышленности, цифровых технологиях, ТЭК, транспортной, культурной и финансовой сферах.



Также президент Туркменистана поблагодарил Россию за активную работу в формате Межправительственной комиссии.



Отмечается, что стороны выразили уверенность в дальнейшем развитии туркмено-российских отношений на основе дружбы и добрососедства.



Согласно информации, Гурбангулы Бердымухамедов сказал, что в Туркменистане 9 мая отметили День Победы, в честь которого в Ашхабаде состоялись военный парад, шествие «Бессмертного полка» и был дан праздничный салют. В торжествах приняла участие российская делегация во главе с заместителем министра обороны России генерал-полковником Александром Фоминым. Глава Туркменистана добавил, что в параде, который состоится в Москве в связи с 75-летием Победы, будет участвовать туркменская делегация во главе с министром обороны страны Бегенчем Гундогдыевым.



(Автор: Джейла Алиева)

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