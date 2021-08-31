Международный порт Туркменбаши в Туркменистане имеет большое геополитическое значение - ОБСЕ

Представители Туркменбашинского международного морского порта, Агентства морского и речного транспорта "Туркмендениздерьяйоллары" и других соответствующих министерств и ведомств обсудили международные стандарты в области управления портами и морской логистики на организованном ОБСЕ онлайн-семинаре, который прошел в Ашхабаде с 30 по 31 августа 2021 года, передает Trend со ссылкой на Osce.org.

Как рассказали корреспонденту «ЗВ» в Центре ОБСЕ в Ашхабаде, данное мероприятие организовано с целью обмена передовым опытом и извлеченными уроками в области обеспечения эффективного управления портами, поддержания регулярных и своевременных грузоперевозок, а также продвижения "зеленых стандартов" в работе портов.

В своей вступительной речи Уильям Лиф, исполняющий обязанности руководителя Центра ОБСЕ в Ашхабаде, сказал, что: «Международный морской порт в Туркменбаши является важным звеном в морской транспортной системе Центральной Азии и, выполняя функции крупного транзитного узла в Евразийском регионе, имеет большое геополитическое значение».

Ссылаясь на решение Совета министров ОБСЕ «О совершенствовании надлежащего управления и повышении взаимосвязанности», принятое в Гамбурге в 2016 г., Лиф добавил: «Региональная экономическая взаимосвязанность может быть усилена посредством упрощения торговых и транспортных процедур, а также укрепления надлежащего управления, обеспечения упрощения пересечения границ и стимулирования делового взаимодействия на различных уровнях».

Три морских офицера высокого ранга из Российской Федерации познакомили участников с организационной структурой служб капитанов портов, рассмотрели вопросы системного управления экологической безопасностью портового комплекса и передали передовой опыт в реализации адекватных мер по ликвидации разливов нефти.

Проект поддержал национальное участие и реализацию внебюджетного проекта ОБСЕ «Содействие зелёным портам и взаимосвязанности в регионе Каспийского моря» в Туркменистане.