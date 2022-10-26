Baker Hughes активно сотрудничает с Туркменистаном в области разведки месторождений

БАКУ /Trend/ - Американская нефтесервисная компания Baker Hughes активно сотрудничает с Туркменистаном в области разведки нефтяных и газовых месторождений.

Об этом сказали Trend в среду в Baker Hughes.

"Нефтесервисная компания Baker Hughes активно работает в Туркменистане с 2019 года. На данный момент мы сотрудничаем с крупнейшими операторами в области разведки нефтяных и газовых месторождений как на суше, так и на шельфе Каспийского моря, используя наши технологии безопасным и экологически чистым способом", - сказали в компании.

Было отмечено, что активность компании значительно возросла с момента прихода в Туркменистан, наряду с возросшим спросом на энергоносители в нынешней пост-пандемической и геополитической ситуации.

"Благодаря международной нефтегазовой конференции, которая состоится 26-27 октября в Туркменистане у нас есть одна из немногих возможностей встретиться сразу со всеми операторами и государственными компаниями. Это дает значительное представление о развитии ресурсов страны, подкрепленное новой инфраструктурой, что позволяет таким компаниям как наша, откалибровать свои инвестиции", - сказали в Baker Hughes.