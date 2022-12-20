БАКУ /Trend/ - Обнародован показатель Туркменистана в рейтинге паспортов мира канадской консалтинговой компании Arton Capital, передает Trend со ссылкой на компанию.

Согласно рейтингу, Туркменистан занял 78 место. Граждане страны могут посещать без визы 16 стран, еще в 47 странах они могут получить визу по прибытии, виза заранее потребуется в 135 странах.

Лидером рейтинга стал паспорт ОАЭ, владельцы которого могут поехать без визы в 121 государство, еще в 59 странах они могут получить визу по прибытии, виза потребуется только в 18 странах.

Отметим, что рейтинг составлен на основе количества стран, которые владелец паспорта может посетить без визы и куда он может въехать, получив визу по прибытии.