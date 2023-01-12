В Туркменистане планируется создание однопалатного парламента

БАКУ /Trend/ - Председатель Верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и председатель нижней палаты парламента Гульшат Маммедова подписали постановление в целях разработки и обобщения предложений о внесении изменений и дополнений в Основной Закон – Конституцию Туркменистана, передает Trend в четверг со ссылкой на туркменские СМИ.

Согласно постановлению, намечено обратиться к Президенту Туркменистана с предложением об упразднении палаты представителей национального парламента Туркменистана (Халк Маслахаты Милли Генгеша) и реорганизации представительного органа, осуществляющего законодательную власть, в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной палаты.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что организационное и техническое обеспечение деятельности вновь создаваемого парламента, его должностных лиц и членов будет осуществляться аппаратом данного парламента.

Он отметил, что два года назад в рамках модернизации системы органов парламент был преобразован в Милли Генгеш Туркменистана, состоящий из двух палат - Халк Маслахаты и Меджлиса, которые на сегодня успешно выполняют свои функции.

В то же время председатель Верхней палаты добавил, что в свете современных трансформаций возникает необходимость совершенствования структуры органа законодательной власти, что должно осуществляться на основе реальных запросов времени.