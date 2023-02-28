Туркменистан обнародовал рэнкинг банков по числу пользователей мобильного банкинга

БАКУ /Trend/ - По состоянию на начало февраля 2023 года лидером по количеству зарегистрированных пользователей услуги "Мобильный банк" в Туркменистане стал акционерно-коммерческий "Халкбанк", передает Trend со ссылкой на Центробанк Туркменистана.

По данным регулятора, у "Халкбанк" 16 266 зарегистрированных пользователей услуги мобильного банкинга. На втором месте - банк "Туркменистан" (13 530 пользователей), на третьем - "Дайханбанк" (12 118 пользователей).

Сообщается, что "Халкбанк" в основном работает с клиентами в регионах Туркменистана. Так, большая их часть находится в Марыйском (8 085 пользователей) и Лебапском (6 180 пользователей) регионах.

Рэнкинг банков Туркменистана по количеству зарегистрированных пользователей услуги "Мобильный банк" на 1 февраля 2023 года: