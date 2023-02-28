Туркменистан обнародовал рэнкинг банков по числу пользователей мобильного банкинга

БАКУ /Trend/ - По состоянию на начало февраля 2023 года лидером по количеству зарегистрированных пользователей услуги "Мобильный банк" в Туркменистане стал акционерно-коммерческий "Халкбанк", передает Trend со ссылкой на Центробанк Туркменистана.
По данным регулятора, у "Халкбанк" 16 266 зарегистрированных пользователей услуги мобильного банкинга. На втором месте - банк "Туркменистан" (13 530 пользователей), на третьем - "Дайханбанк" (12 118 пользователей).
Сообщается, что "Халкбанк" в основном работает с клиентами в регионах Туркменистана. Так, большая их часть находится в Марыйском (8 085 пользователей) и Лебапском (6 180 пользователей) регионах.
Рэнкинг банков Туркменистана по количеству зарегистрированных пользователей услуги "Мобильный банк" на 1 февраля 2023 года:
|Банк
|Количество зарегистрированных пользователей
|АКБТ "Халкбанк"
|16 266
|ГКБТ "Туркменистан"
|13 530
|ГКБТ "Дайханбанк"
|12 118
|АКБ "Сенагат"
|9 156
|АКБТ "Туркменбаши"
|8 986
|Туркмено-турецкий АКБ
|1 276
|АКБ "Рысгал"
|254
|Итого
|61 586