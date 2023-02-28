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Туркменистан обнародовал рэнкинг банков по числу пользователей мобильного банкинга

Туркменистан Материалы 28 февраля 2023 08:30 (UTC +04:00)
Туркменистан обнародовал рэнкинг банков по числу пользователей мобильного банкинга

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - По состоянию на начало февраля 2023 года лидером по количеству зарегистрированных пользователей услуги "Мобильный банк" в Туркменистане стал акционерно-коммерческий "Халкбанк", передает Trend со ссылкой на Центробанк Туркменистана.

По данным регулятора, у "Халкбанк" 16 266 зарегистрированных пользователей услуги мобильного банкинга. На втором месте - банк "Туркменистан" (13 530 пользователей), на третьем - "Дайханбанк" (12 118 пользователей).

Сообщается, что "Халкбанк" в основном работает с клиентами в регионах Туркменистана. Так, большая их часть находится в Марыйском (8 085 пользователей) и Лебапском (6 180 пользователей) регионах.

Рэнкинг банков Туркменистана по количеству зарегистрированных пользователей услуги "Мобильный банк" на 1 февраля 2023 года:

Банк Количество зарегистрированных пользователей
АКБТ "Халкбанк" 16 266
ГКБТ "Туркменистан" 13 530
ГКБТ "Дайханбанк" 12 118
АКБ "Сенагат" 9 156
АКБТ "Туркменбаши" 8 986
Туркмено-турецкий АКБ 1 276
АКБ "Рысгал" 254
Итого 61 586
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