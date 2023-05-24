Туркменистан ответственно подходит к развитию транспортно-логистических услуг между странами региона и континента

26-ое ноября объявлен Всемирным днём устойчивого транспорта. Провозглашения данной инициативы Туркменистана мировым сообществом отнюдь не случайно, так как 26 ноября 2016 года в Ашхабаде прошла первая Глобальная конференция по устойчивому транспорту. 16 мая 2023 года в ходе 70-ого пленарного заседания 77-ой сессия Генеральной Ассамблеи ООН консенсусом при соавторстве 67 государств приняла соответствующую резолюцию о провозглашении Всемирного дня устойчивого транспорта, что однозначно стала неоценимым вкладом Туркменистана в деле укрепления международного транспортного сотрудничества.

Как отмечает Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Туркменистан, расположенный на выгодном перекрёстке Центральной Азии и Европы, ответственно подходит к развитию транспортно-логистических услуг между странами региона и континента. Модернизируя материально-техническую базу национальной транспортной инфраструктуры, наша страна последовательно наращивает свой международный транспортно-транзитный потенциал. Создание благоприятных условий для надёжности международных транспортных коридоров превращает наше государство в важный узел международных маршрутов по континентальным направлениям.

На активизацию взаимодействия в транспортном секторе нацелены конструктивные инициативы Президента Туркменистана, получившие широкую поддержку мирового сообщества. Об этом свидетельствуют соответствующие Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей ООН. Актуальность и востребованность данных предложений очевидна, так как сфера транспорта выступает одним из основных сегментов мировой экономики, влияющим на реализацию Целей устойчивого развития. При этом в выработке и продвижении таких важных инициатив Туркменистан руководствуется своими национальными интересами и приоритетами во внешней политике, принципами дружбы и добрососедства, а также интересами развития всего мира.

В Туркменистане уделяется пристальное внимание налаживанию и укреплению международного сотрудничества в сфере транспорта и логистики. Вместе тем, укрепляется матерально-техническая база национальной транспортной системы, строятся автомобильные железнодожные линии, расширяется география авиасообщений. Все эти процессы прочно интегрируются в процесс налаживание международного сотрудничества, что способствует развитию роли Туркменистана в мировой экономике, как страны транзитера транспортных и грузовых потоков. Туркменистан постепенно превращается в транспортно-логистический хаб на Евразийском континенте, в возможностях и перспективах нашей страны интересуются также далеко за пределами нашего континента. В данном направлении Туркменистан тесно сотрудничает с такими международными организациями, как ООН, ОБСЕ, ЭКО, ОСЖД, ИРУ, ФИАТА, ИКАО и др.

Этому способстуют и предпринимаемые практические меры в нашей стране. Свидетельством этому являются принятие в рамках Генеральной Ассамблеи ООН ряда резолюций по различным аспектам транспортного взиамодействия. Так по инициативе Туркменистана были приняты резолюции: «Роль транспортных и транзитных коридоров в обеспечении международного сотрудничества в целях устойчивого развития» от 19 декабря 2014 года, «На пути к обеспечению всестороннего взаимодействия между всеми видами транспорта в целях содействия созданию устойчивых мультимодальных транзитных коридоров» от 22 декабря 2015 года, «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития» от 20 декабря 2017 года, «Укрепление связей между всеми видами транспорта для обеспечения стабильных и надежных международных перевозок в целях устойчивого развития в период и после пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19)» от 29 июля 2021 года, что способствовало развития международного транспортного диалога в рамках ООН.

Создавая условия для международного транзита, транспортные пути должны учитывать «консолидацию» внутренних ресурсов страны. Имея крепкую финансовую базу, наша страна модернизирует свою транспортную инфраструктуру. Во всех уголках Туркменистана построены или строятся современные транспортные комплексы, железнодорожные вокзалы, воздушные гавани оборудованными ультрасовременными технологиями, тысячи километров стальных и широких автомобильных дорог, инженерные сооружения – железнодорожные и автомобильные мосты.

К таким пректам относятся строительство высокоскоростного автобана между Ашхабадом и Туркменабадом, которое объединит южные и северные регионы страны и станет важным звеном международного транспортного сотрудничества, ввод в эксплуатацию международного аэропорта в г. Керки Лебапского велаята, строительство нового международного аэропорта в Балканском велаяте в городке Джебель и многие другие.

Следует отметить, что транспортная дипломатия является магистральной инициативой внешней политики Туркменистана, а инициативы в транспортной сфере нацелены на созидание и креативность. Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов подчеркивает, что эффективная реализация транзитного потенциала страны позволит не только получить экономический эффект от участия в международных перевозках, но и создаст новые инструменты влияния Туркменистана на мировые экономические процессы, формирование новых зон экономического притяжения и установление долгосрочных экономических связей. В «Концепции внешнеполитического курса Туркменистана на период 2022-2028 годы» чётко обозначена необходимость создания в системе внешнеполитического инструментария Туркменистана транспортной дипломатии, призванной на предметной и системной основе заниматься реализацией государственной стратегии в этой сфере.

Усилия Туркменистана по созданию самой современной транспортно-логистической инфраструктуры и систем связи и телекоммуникаций, а также по возрождению Великого Шелкового пути в современных условиях поспособствовало развитию не только национальной экономики, но и укреплению регионального и мирового благополучия в целом. Туркменистан, географически удобно расположенный на пересечении региональных и межрегиональных магистралей и транспортных путей, обладает огромным транзитным потенциалом.

Наша страна стремится максимально использовать этот потенциал. Сегодня Туркменистан успешно интегрируясь в мировую транспортную сферу успешно воплощает в жизнь внешнеполитические инициативы Национального Лидера Туркмеского Народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова по созданию транспортно-транзитных маршрутов по направлениям «Север-Юг» и «Запад-Восток», которые способствуют объединению общирных географических пространств. Успешно продолжая взятый курс на развитие международного сотрудничества Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов уделяет особое внимание вопросам транспорта и логистики, выдвигая в рамках международных организаций новые инициативы по устойчивому развитию мировой транспортной системы.

Провозглашение Всемирного дня устойчивого транспорта тесно связано с состоявшемся в туркмеской столице 26–27 ноября 2016 года первой Глобальной конференцией Организации Объединенных Наций по устойчивому транспорту. Важным итогом конференции стала принятие Ашхабадского заявления, которая заложила основы взаимодействия стран и международных организаций по вопросам устойчивого транспорта.

Последовательно продолжая участие в вопросах транспортного сотрудничества и учитывая сложившуюся в мире сложную обстановку в постковидный период, Туркменистан иницирует глобальный диалог во имя дальнейшего укрепления сотрудничества в этом направлении, созывая и участвуя международных конференциях под эгидой ООН. Так туркменская сторона приняла участие во Второй Глобальная конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому транспорту которая была проведена в Пекине, Китай, в гибридном формате в октябре 2021 года, в котором Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов выдвинул ряд ининциатив по укреплению траспортного сотрудничества в постковидный период. В июле 2022 г. и в мае 2023 г. в туркменской столице состоялась международная конференция “Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие”, в котором обсуждались важные вопросы создания новых транспортно-транзитных коридоров, а также актуальные вопросы по постпандемийному восстановлению и адаптации к новым реалиям в международном транспорте.

Важным этапом в продвижении инициатив руководства Туркменистана по вопросам транспортной повестки стала проведение 15 и 16 августа 2022 года в Авазе, Международной конференции на уровне министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю с участием других соответствующих заинтересованных сторон, включая представителей развивающихся стран транзита, партнёров по развитию, Организации Объединённых Наций, международных, региональных и субрегиональных организаций, региональных банков развития, аналитических центров, частного сектора и других заинтересованных сторон. Министерская конференция проходившая под названием «Ашхабадский процесс: финансирование для лучшей взаимосвязанности» стала площадкой для обсуждения вопросов транспортной взаимосвязанности для развивающихся стран не имеющих выхода к морю, ключевый итоги которого отразились в принятом Заявлении по итогам международной конференции.

Осуществление международных проектов в транспортной сфере стала одним из ключевых вопросов международного экономического форума «Россия – Исламский мир», которая состоялась в Казани в мае 2023 г. Представленная главой Агентства транспорта и коммуникаций туркменская делегация обстоятельно обсудила вопросы взаимодействии по увеличению грузоперевозок по МТК «Север – Юг». В повестку форума в Казани было включена отдельная сессия на тему «Инфраструктурные условия для развития сотрудничества в области промышленности, транспорта и логистики между Россией и Туркменистаном».

Развитие международной транспортной системы на основе последовательных усилий руководства Туркменистана, расширение международного сотрудничества в этой сфере еще больше обогащают содержание внешней политики нашей страны и создают условия для всеобщего устойчивого развития. Являясь важным центром стратегической стабильности на Евразийском пространстве, Туркменистан играет важную роль надежного партнера и в то же время важного транспортно-транзитного узла для всех заинтересованных сторон.