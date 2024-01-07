Туркменистан вошел в топ-8 стран с самым дешевым бензином

БАКУ /Trend/ - Туркменистан занимает восьмое место в рейтинге стран с самым дешевым бензином, передает Trend.

Стоимость топлива в стране составляет $0.428 за литр, что в три раза ниже средней по миру цены на бензин, равной 1,30 доллара за литр.

Этот рейтинг отражает значительную разницу в ценах на бензин между различными странами, где богатые страны чаще имеют более высокие цены, в то время как бедные страны и страны, являющиеся производителями и экспортерами нефти, имеют более низкие цены.

США выделяются как исключение, предоставляя относительно низкую стоимость бензина в экономически развитой стране ($0.911). В рейтинге самого дешевого бензина лидирует Иран ($0.029), за которым следуют Ливия, Венесуэла, Алжир, Кувейт, Ангола и Египет.