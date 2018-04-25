Сенат Узбекистана рассмотрел порядок проведения торжеств

25 апреля 2018 15:57 (UTC+04:00)

Состоялось заседание рабочей группы Сената Узбекистана, на котором был рассмотрен вопрос проведения семейных и прочих торжеств. В перечень вошли такие церемонии как бракосочетание, поминальные, юбилейные и другие торжества. Об этом во вторник сообщают узбекские СМИ.

В ходе заседания члены рабочей группы обсудили статистические результаты проведенного изучения общественного мнения по данному вопросу и изучили предложения граждан.

Отметим, что главной темой дебатов стала этическая сторона. Не был забыт и вопрос качества услуг, предоставляемых молодоженам и другим празднующим. По общему мнению, здесь есть что улучшить. Так, например, были высказаны предложения о расширении стоянок около мест проведения торжеств.
Отдельно обсудили то, как не допустить причинение дискомфорта людям, проживающим вблизи мест, где отмечается то или иное событие. В основном это коснулось уровня звука, который не должен мешать отдыху окружающих, но не были забыты и санитарные нормы, которым должны соответствовать помещения, предназначенные для проведения торжеств.

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Azernews Newspaper
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