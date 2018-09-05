В Узбекистане введен в эксплуатацию новый цех по производству ферросплавов

БАКУ /Trend/ - "Узбекский металлургический комбинат" ввел в эксплуатацию новый цех по производству ферросплавов. Об этом сообщают в среду узбекские СМИ.

Строительство нового цеха проведено с участием дочернего предприятия южнокорейского сталелитейного гиганта POSCO - Posco Daewoo.

Согласно данным СМИ, цех будет выпускать порядка 25 тысяч тонн ферросилиция и ферросиликомарганца в год, из которых около 8 тысяч тонн на сумму в 12 миллионов долларов будет экспортироваться.

В целом, инвестиции в новый цех оцениваются в 60 миллионов долларов.

Узбекский металлургический завод был введен в эксплуатацию в 1944 году. В 1994 году в результате его объединения с Ширинским машиностроительным заводом и хозрасчетным управлением предприятий «Вторчермет» оно было преобразовано в АО «Узбекский металлургический комбинат».

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