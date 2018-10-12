Столичный хокимият планирует привлечь немецкую Bosch для реконструкции котельных

12 октября 2018 06:06 (UTC+04:00)

Ташкентский хокимият и немецкая Bosch Group обсуждают возможности реализации совместных проектов по реконструкции котельных в столичных районах, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В администрации Ташкента сегодня прошла встреча с представителями Bosch во главе с президентом компании Robert Bosch AG по странам СНГ Хансом Юргендом Оверштольцем, который принимает активное участие в мероприятиях по укреплению и развитию германо-узбекских отношений.

"Стороны договорились о совместной подготовке отдельной встречи для определения объемов реконструкции котельных, их целесообразности, обсудили необходимые мощности. Кроме того, были обсуждены вопросы применения возобновляемых источников энергии, в том числе солнечных коллекторов для теплоснабжения", – отметили в пресс-службе Ташкента.

Напомним, что официальное представительство Bosch открылось в Узбекистане в феврале этого года. При непосредственном участии "Bosch Термотехник" построены такие объекты, как котельные для стадиона "Бунёдкор", университета Westminster, фабрики Nestle.

Bosch Group является ведущим мировым поставщиком технологий и услуг в сфере теплоснабжения. В компании работает свыше 400 тысяч сотрудников по всему миру. В нее входят примерно 440 дочерних и региональных компаний в 60 странах.

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