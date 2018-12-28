БАКУ /Trend/ - В Узбекистане 2019 год объявлен «Годом активных инвестиций и социального развития», передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Об этом сегодня было объявлено в ходе послания президента Узбекистана Шавката Мирзиёева парламенту Узбекистана.

Он отметил, что все должны работать над привлечением инвестиций в страну и улучшению инвестиционного климата.

Следует отметить, что в Узбекистане 2018 год объявлен «Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий».

Мирзиёев сказал, что в 2019 году страна планирует освоить инвестиции на сумму 138 триллионов сумов, что на 16 процентов больше по сравнению с 2018 годом.

При этом объем прямых иностранных инвестиций составит 4,2 миллиарда долларов, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2018 годом.

Также в 2019 году Узбекистан намерен ввести в строй 142 современных предприятий.

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