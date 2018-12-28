В Узбекистане 2019 год объявлен «Годом активных инвестиций и социального развития»

28 декабря 2018 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане 2019 год объявлен «Годом активных инвестиций и социального развития», передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Об этом сегодня было объявлено в ходе послания президента Узбекистана Шавката Мирзиёева парламенту Узбекистана.

Он отметил, что все должны работать над привлечением инвестиций в страну и улучшению инвестиционного климата.

Следует отметить, что в Узбекистане 2018 год объявлен «Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий».

Мирзиёев сказал, что в 2019 году страна планирует освоить инвестиции на сумму 138 триллионов сумов, что на 16 процентов больше по сравнению с 2018 годом.

При этом объем прямых иностранных инвестиций составит 4,2 миллиарда долларов, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2018 годом.

Также в 2019 году Узбекистан намерен ввести в строй 142 современных предприятий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекская нефтегазовая компания объявила тендер на поставку насосного агрегата
Тендеры 15:32
Объявлен внешний долг Узбекистана
Узбекистан 15:07
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на поставку компрессорного агрегата
Тендеры 14:33
В Узбекистан поступили денежные переводы на $3,8 млрд
Узбекистан 14:08
Главы Туркменистана и Узбекистана обсудили приоритеты экономического сотрудничества
Туркменистан 12:18
Губернатор ЕАО рассказал о планах по привлечению инвестиций из Израиля
Израиль 10:29
Лента новостей
Разница между уровнем экономики Азербайджана и Армении достигла рекордного показателя - аналитический центр
Бизнес 16:05
В Азербайджане установлен размер страховых взносов на обязательное медстрахование
Общество 16:03
Названы ТОП-10 азербайджанских паралимпийцев за 2018 год (ФОТО)
Спорт 15:58
«АтаХолдинг» - всегда в поиске, всегда в развитии (ФОТО)
Бизнес 15:56
В Азербайджане ужесточены требования к приему отходов цветных и черных металлов
Экономика 15:49
Парламент Азербайджана обратился к соотечественникам
Политика 15:45
Обнародована дата визита главы МИД Турции в Россию
Турция 15:43
В Азербайджане судебные процессы можно будет наблюдать в режиме онлайн
Политика 15:43
Узбекская нефтегазовая компания объявила тендер на поставку насосного агрегата
Тендеры 15:32