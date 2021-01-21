Министр сельского хозяйства Узбекистана выступил на XIII Глобальном форуме по продовольствию и сельскому хозяйству

Министр сельского хозяйства Узбекистана Жамшид Ходжаев по приглашению министра продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлии Клёкнер принял участие в XIII Глобальном форуме по продовольствию и сельскому хозяйству (GFFA), сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По данным Минсельхоза, форум проходит с 18 по 22 января в рамках международной «Зелёной недели» в Берлине – одного из крупнейших мероприятий в области продовольствия, садоводства, сельского и лесного хозяйства.

GFFA признан в мире в качестве ведущего форума по актуальным вопросам сельского хозяйства и продовольственной безопасности. В связи с пандемией COVID-19 мероприятие впервые проходит в виртуальном формате.

Министр Жамшид Ходжаев, который в ноябре прошлого года был избран председателем Региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по Европе и Центральной Азии, выступил вчера на совещании экспертов высокого уровня по теме «Каким образом инновации могут способствовать укреплению устойчивости продовольственных систем и предотвращению будущих пандемий?».

В форуме также приняли участие Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй, министр сельского хозяйства, земельной реформы и развития сельских районов Южной Африки Токо Дидиза, директор Федерального управления сельского хозяйства Швейцарии Кристиан Хофер, генеральный и исполнительный директор Syngenta Group Эрик Фирвальд и министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер.

«Из-за пандемии в Узбекистане были нарушены поставки товаров первой необходимости и продовольствия, что сказалось на доступе фермеров и потребителей к определенным сельскохозяйственным продуктам, например картофелю и растительным маслам, поэтому сейчас мы пересматриваем объемы размещения картофеля и масличных культур, чтобы в дальнейшем быть независимыми от импорта,- отметил в своем выступлении министр Узбекистана. – В целом, в период пандемии был внедрен ряд новых инициатив по социальной защите уязвимых слоев населения, расширены существующие программы поддержки для частичной компенсации утраченных доходов. Своевременные меры были направлены на стабилизацию потребительских цен, прежде всего за счет национального стратегического продовольственного резерва, а также на усовершенствование «зеленых коридоров» на границах и упрощение административных процедур для торговцев сельхозпродукцией. Были снижены некоторые тарифы на импорт агропродовольствия, а также введены «платежные каникулы» для погашения определенных сельскохозяйственных кредитов».

Отдельно министр отметил действия правительства страны, направившего значительные ресурсы на поддержку поэтапного обновления систем сельскохозяйственных исследований, расширение потенциала образования и профессиональной подготовки в этой сфере, а также на создание эффективной сети консультационных услуг по сельскому хозяйству, что в перспективе позволит фермерам и агропредприятиям успешно развивать свой бизнес.