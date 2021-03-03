В Узбекистане инфляция в феврале составила 0,6%

В феврале товары и услуги на потребительском рынке в среднем стали дороже на 0,6%, говорится в отчёте Государственного комитета Узбекистана по статистике. В годовом выражении (к февралю 2020 года) прирост цен в потребительском секторе достиг 11,4%, передает Trend со ссылкой на "Газету.uz".

Продовольственные товары в феврале прибавили в цене на 0,6%, непродовольственные — на 0,6%, услуги стали дороже на 0,8%.

Среди основных групп продуктов питания и безалкогольных напитков лидерство по росту цен за январь-февраль принадлежит плодоовощной продукции. В годовом выражении ощутимо дороже стали масло и жиры, а также мясная продукция.

Одним из ключевых инфляционных факторов в феврале выступило сезонное повышение цен на плодоовощную продукцию, отмечает Госкомстат.

Из основных наблюдаемых видов товаров и услуг в сфере здравоохранения в феврале значительнее других повысилась стоимость стационарных лечебных и реабилитационных услуг (3,4%), услуг медицинских лабораторий (2,5%), по диагностической визуализации (2%), а также прочих услуг по оказанию профилактической помощи (1,1%). Наряду с этим, в ряде регионов зафиксировано снижение цен на медицинские маски и перчатки (в среднем на 3,8%).

Индекс потребительских цен в разделе «Транспорт» в значительной мере сформировался под влиянием роста цен на метан (4,8%) и бензин (2,7%), услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (1,5%), перевозке товаров (0,8%), а также на услуги автодорожного пассажирского транспорта (0,9%).

Основной рост цен в разделе «Отдых, спорт и культура» зафиксирован на ветеринарные услуги (8,7%). Повышение цен также отмечено на услуги зоопарков (7,1%, в том числе в Сурхандарьинской области — в 1,5 раза), в области фотографии (3,5%), по организации спортивных мероприятий (1,7%).

Банковские услуги за месяц и с начала года подорожали на 2,6%, в годовом выражении — на 1,3%. Из бытовых товаров и услуг второй месяц подряд по росту цен за месяц лидируют услуги парикмахерских (3,2%).