Узбекская компания отгрузила первую партию арахиса в Великобританию

Узбекская компания ООО «Global Export» в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Лондоне и Агентством по продвижению экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли отгрузила первую партию арахиса в Великобританию на сумму 24 тысячи долларов, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

По информации Департамента экономической дипломатии (ДЭД) МИД, компания «Global Export» является одним из крупнейших и динамично развивающихся экспортеров сельскохозяйственной продукции в Узбекистане. На сегодняшний день компанией успешно налажены поставки узбекской продукции более чем в 30 стран мира, что говорит о безусловном доверии со стороны иностранных покупателей.

В дальнейшем планируется планомерное наращивание поставок, что будет способствовать укреплению позиций отечественной продукций на новом рынке.

В ДЭД отметили, что осуществление активной экономической дипломатии и поддержка отечественных экспортеров способствуют продвижению национальной продукции на зарубежных рынках. Наряду с этим, поддержка со стороны государства в виде компенсации части транспортных расходов сыграла немаловажную роль в повышении конкурентоспособности узбекской продукции на рынке Великобритании.