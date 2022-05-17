В январе-апреле трудовая миграция из Турции в Узбекистан заметно возросла

БАКУ /Trend/ - Число поездок граждан Турции в Узбекистан с целью трудоустройства в январе – апреле 2022 года значительно увеличилось, передает Trend со ссылкой на TurkicWorld.

В указанный период число турецких граждан, посетивших Узбекистан по линии İŞKUR (Главное управление Службы занятости Турции), возросло на 17,3 процента по сравнению с январем – апрелем прошлого года, составив 156.

В целом в отчетный период по линии İŞKUR за рубеж выехали 5 560 граждан Турции, что на 45,9 процента больше, чем в январе – апреле 2021 года.

В апреле 2022 года по линии İŞKUR работой были обеспечены 139 443 турецких граждан. В апреле 2022 года число безработных в Турции составило 3,583 миллиона человек, из которых 49 процента – женщины, 51 процента – мужчины.

Отметим, что в 2021 году по линии İŞKUR работой был обеспечен 87 681 турецкий гражданин, из них 58,7 процента - мужчины, 41,3 процента - женщины. 98,9 процента соискателей получили работу в частном секторе.

В 2021 году число безработных в Турции составило 3,171 миллиона человек, из которых 49,8 процента – женщины, 50,2 процента – мужчины.