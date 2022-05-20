В Азербайджане число туристов из Узбекистана выросло в разы за год

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в апреле 2022 года число приезжих из Узбекистана составило 1 400 человек, увеличившись в 4,3 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (328 человек), сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственное агентство Азербайджана по туризму.

По данным агентства, Узбекистан занял восьмое место в топ-15 стран по числу приезжих в Азербайджане в апреле 2022 года.

В указанный период Азербайджан посетили 84,4 тысячи иностранцев, что на 84 процента больше показателя апреля прошлого года.

Отметим, что в Узбекистане ожидают в 2022 году до 4,5 миллиона иностранных туристов.

По данным министерства туризма Узбекистана, общее число внутренних туристов в стране выросло с 8,8 миллиона в 2016 году до 14,7 миллиона в 2019 году, превысив 15 миллионов в 2021 году.