Узбекское ЖД предприятие развивает сотрудничество с Испанией

БАКУ /Trend/ - В акционерном обществе «Узбекистон темир йуллари» (Узбекистанские железные дороги) состоялась встреча делегации из Испании во главе с председателем правления компании Patentes Talgo S.L.U. Гонсало Уркихо Фернандес де Араос, передает Trend со ссылкой на пресс-службу АО.

В ходе встречи был обсуждён ряд вопросов двухстороннего сотрудничества, а также дальнейшее развитие многолетнего и плодотворного партнёрства.

В частности, в связи с развитием пассажирского сообщения, электрификации новых железнодорожных линий (Бухара – Ургенч – Хива) важной частью переговоров стало обсуждение вопроса по приобретению в перспективе новых высокоскоростных электропоездов. Данный проект будет осуществлён на тендерной основе.

В ходе визита члены делегации, а также глава представительства "Talgo" в Узбекистане Антонио Мартинез посетили Центр сервисного обслуживания высокоскоростных электропоездов “Afrosiyob”.

Руководство Управления организации и эксплуатации высокоскоростного движения пассажирских поездов, ознакомило гостей с проводимыми здесь работами по проведению технического обслуживания подвижного состава, ведением онлайн-мониторинг движения поездов, условиями работы персонала.

В рамках встречи также были рассмотрены вопросы проведения технического обслуживания высокоскоростных поездов.