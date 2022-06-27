Авиакомпания Qanot Sharq запустила регулярные рейсы по маршруту Самарканд-Москва-Самарканд (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания "Qanot Sharq" запустила регулярные рейсы по маршруту Самарканд-Москва-Самарканд, сообщает в понедельник Trend.

В Самаркандском международном аэропорту обслужен первый рейс авиакомпании в данном направлении. В рамках плана на весенне-летний сезон авиакомпания выполняет рейсы из Ташкента через Самарканд в Москву (Внуково) и Санкт-Петербург.

Рейсы из международного аэропорта Самарканд в Москву будут выполняться по средам и четвергам в 13:10 по местному времени. Рейсы в Ташкент будут выполняться по пятницам в 00:45.

В связи с введением новых рейсов из города Самарканд на международных маршрутах, было также достигнуто создание дополнительных рейсов на местных маршрутах.

Также в ближайшее время авиакомпания планирует запустить регулярные авиарейсы по местным направлениям: Ташкент–Бухара, Ташкент–Фергана, Ташкент–Наманган.