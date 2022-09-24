В Узбекистане откроется почетное консульство Дании

Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на полях 77-й сессии генеральной ассамблеи ООН провел переговоры с министром иностранных дел Дании Йеппе Себастьяном Кофодом, передает Trend со ссылкой на Kun.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность принятия совместных мер по активизации политического диалога путем организации взаимных визитов и практических мероприятий. Предложено заключить протокол о сотрудничестве и консультациях между министерствами иностранных дел Узбекистана и Дании.

Владимир Норов сообщил, что узбекская сторона приветствует решение правительства Дании об открытии почетного консульства в Узбекистане. Ташкент и Копенгаген готовы продолжить взаимодействие в рамках ООН и других международных институтов.

В целях создания благоприятных условий для торговых и инвестиционных связей стороны согласились изучить вопросы организации взаимных визитов заинтересованных ведомств.

Подчеркивалось, что организация тренингов для студентов и стажировок молодых исследователей из Узбекистана в ведущих датских исследовательских институтах будет способствовать расширению сотрудничества в области образования и науки.