Узбекская товарно-сырьевой биржа планирует выйти на рынок ОАЭ

БАКУ /Trend/ - Представительством Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана (МИВТ) в ОАЭ организованы переговоры между руководством Дубайского многопрофильного товарно-сырьевого центра (DMCC) и представителей Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (UZEX), передает Trend со ссылкой на МИВТ.

Обсуждены вопросы налаживания сотрудничества, в частности привлечения передового опыта «DMCC» в повышение эффективности платформы «UZEX», а также создания торговой площадки «UZEX» на рынке ОАЭ.

Достигнуты договоренности об организации визита делегации «UZEX» в ОАЭ в ближайшее время с целью начала практических шагов сотрудничества.