16-е заседание Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Узбекистан пройдет в Ташкенте

Делегация по связям с Центральной Азией, состоящая из пяти членов Европейского парламента во главе с Фульвио Мартушелло (ЕНП, Италия), посетит Узбекистан 3-5 апреля 2023 года, передает Trend. Миссия проходит в важный период для всего региона и для двусторонних отношений между Европейским Союзом и Узбекистаном, в связи с предстоящим конституционным референдумом в Узбекистане и заключением Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Совместно с Олий Мажлисом Республики Узбекистан делегация проведет в Ташкенте 16-е заседание Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз – Узбекистан, а также встретится с представителями власти. Кроме того, делегация Европейского парламента отправится в Нукус и Муйнак, чтобы оценить текущую ситуацию в Республике Каракалпакстан, в том числе после событий в июле 2022 года, а также в связи с экологической катастрофой из-за высыхания Аральского моря.

Делегация Европейского парламента также выступит с посланием в поддержку демократических реформ и продвижения верховенства закона, прав человека и прозрачности.