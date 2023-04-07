В Узбекистане пройдет первая международная Ювелирная выставка «Uzbek Jewellery Fair-2023»

БАКУ /Trend/ - С 26 по 28 мая в Ташкенте пройдет первая премиальная международная выставка ювелирных изделий, драгоценных камней и оборудования «Uzbek Jewellery Fair-2023».

Как сообщили в пятницу Trend в посольстве Узбекистана в Баку, «Uzbek Jewellery Fair-2023» это первая и единственная специализированная ювелирная выставка, которая проходит в Узбекистане, ориентированная на производителей ювелирных изделий, представителей оптовой и розничной торговли, агентов, дистрибьюторов и так далее.

Целью проведения международной выставки является установление новых внутриотраслевых и международных взаимовыгодных связей, знакомство с технологическими новинками и достижениями иностранных компаний, освоение наиболее востребованных направлений в дизайне ювелирной продукции, повышение качества и количества выпускаемой продукции.

В рамках выставки состоится церемония вручения наград Ассоциацией ювелирной промышленности Узбекистана победителям «Uzbekistan Jewellery Awards» за вклад в формирования будущего ювелирной отрасли страны.